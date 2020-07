Der var glæde at spore hos familien til den 22-årige kvinde, der onsdag blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for at lade sig hverve af Islamisk Stat.

»Det var godt at se hende igen.«

Så kort lyder det fra broren til den kvinde, der ifølge anklagemyndigheden har ladet sig hverve til at begå terrorhandlinger ved at rejse til Tyrkiet i 2016 og videre til Syrien for at tilslutte sig og kæmpe med Islamisk Stat eller subsidiært at have fremmet terrororganisationens virke.

Desuden sigtes hun for at forsøge at lade en anden kvinde hverve til Islamisk Stat, hvilket dog mislykkedes. Hun er ligeledes sigtet for at indrejse og opholde sig i en forbudszone i Syrien.

Hun nægter sig skyldig.

Den 22-årige kvinde ankom til Retten i Glostrup, kort før grundlovsforhøret begyndte. Iklædt en lang sort kjole og et turkis tørklæde, der dækkede håret, blev hun ført gennem ventelokalet af kampklædt politi, hvor den fremmødte presse og hendes pårørende sad og ventede.

Kvinden, der ifølge B.T.s oplysninger har libanesiske rødder, fik hurtigt øje på sin mor og lillebror, som straks kvitterede med store smil og små vink.

Sigtelsen mod kvinden er den samme, som da hun i 2017 blev varetægtsfængslet in absentia – altså uden at være til stede. Siden har kvinden været efterlyst internationalt indtil 3. maj sidste år, hvor hun blev begæret udleveret fra Tyrkiet, hvor hun kort forinden var blevet anholdt.

Tirsdag eftermiddag ankom kvinden så til Københavns Lufthavn, hvor hun blev anholdt af dansk politi.

Kvinden blev ved grundlovsforhøret onsdag varetægtsfængslet i 27 dage, men ifølge TV 2 sker varetægtsfængslingen ikke på baggrund af sigtelsen om at lade sig hverve til at begå terror og medvirken til, at en anden lader sig hverve til at begå terror.

Hun fængsles på baggrund af sigtelsen om at have medvirket til at fremme en terrororganisation og for at være rejst ind i en forbudszone.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og den 22-årige kvinde er beskyttet af navneforbud. B.T. kan derfor ikke komme nærmere ind på hendes identitet.