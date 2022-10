Lyt til artiklen

For knap et år siden fandt Toldstyrelsen millioner af kroner gemt væk i frostpakker – siden er flere personer blevet afsløret og nu dømt for at være en del af kriminel organisation.

Det skriver Nordjyske.

I alt er fire personer – tre fra Grønland og en fra Danmark – idømt fængselsstraffe for at være indblandet i narkosmugling til Grønland.

En 48-årig mand fra Grønland er dømt tre års fængsel for at have solgt hash i Grønland, mens en 39-årig dansk mand er dømt fire års fængsel for at sendt hashen til Grønland.

Sagen blev indledt, da Toldstyrelsen fandt 7,7 millioner kroner gemt væk i frostpakker i Grønlandshavnen i Aalborg.

»Det er et imponerende stykke kontrolarbejde, tolderne har lavet. De mange millioner kroner lå godt skjult i frostpakkerne.«

»I det yderste lag af pakkerne var der intet at finde, men efter en grundigere gennemgang med scanning og pengehunde fandt tolderne de mange kontanter, hvorefter politiet blev underrettet,« sagde kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.

Sendingen kom fra Grønland, hvorfor Toldstyrelsen og politiet hurtigt rettede blikket hertil.

Samtidig erkendte man over for B.T., at sagen og det store pengebeløb er af sjælden karakter.

Udover de to førnævnte mænd, er en 39-årig mand idømt fire måneders fængsel for at være kurer, mens en kvinde blev dømt to års fængsel for narkohæleri.

I Grønland er salgsprisen på hash omkring ti gange så høj sammenlignet med Danmark.