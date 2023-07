En kvinde gjorde et opsigtsvækkende fund i en salgsgruppe på Facebook.

For den cykel, hendes søn fik stjålet i forbindelse med et indbrud i maj sidste år, dukkede pludselig op.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Kvinden kontaktede herefter både sælger og politiet.

Ikke længe efter stod hun ansigt til ansigt med hendes indbrudstyv – en 48-årig mand.

Kvinden dukkede efter aftale op på mandens adresse i Lystrup for at købe cyklen fra salgsopslaget.

Hvad manden dog ikke vidste var, at politiet var med.

Manden nægtede at have kendskab til, at cyklen var blevet stjålet, og fortalte i stedet, at han havde hentet den på genbrugsstationen.

Den påstand var politiet dog ikke helt sikre på, og derfor valgte de at kigge lidt nærmere indenfor i mandens lejlighed, hvor de fandt yderligere fem cykler.

Manden blev anholdt, sigtet for hæleri og blev taget med på stationen, mens kvinden og hendes søn fik deres cykel tilbage.

Lyt til B.T.s podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du normalt lytter til podcast: