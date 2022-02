Flere kunder har oplevet at få deres betaling afvist af københavnske cafékæde Original Coffee. Simpelthen, fordi de ville betale kontant.

Men det er ulovligt at afvise kunder, der foretrækker mønter og sedler fremfor plastikkort. Derfor er kæden blevet politianmeldt.

Det er Forbrugerombudsmanden, der står bag politianmeldelsen, og i en pressemeddelelse henvises der til betalingsloven, som i udgangspunktet gør det lovpligtigt for virksomheder at tage imod kontanter i tidspunkt mellem 6 og 22.

En lov, som Original Coffee var opmærksom på, da man i starten af pandemien alligevel besluttede at skrotte kontanter.

»Der var mange ting oppe og vende i forhold til, hvordan vi bedst muligt sikrede vores personale mod smitte,« fortæller direktør og medejer af Original Coffee, Jonas Skovsted-Overgaard, til B.T. og fortsætter:

»Vi valgte at gøre det, fordi vi handlede ud fra vores bedste overbevisning for at skabe et sikkert arbejdsmiljø.«

Jonas Skovsted-Overgaard uddyber, at medarbejderne var glade for initiativet.

Og at risikoen for indbrud som følge af tiltaget blev minimeret. Der har således ikke været indbrud i kædens butikker de seneste år, hvilket direktøren kalder »unikt«.

Bør det være lovligt at afvise kontanter?

Men glade medarbejdere er altså ikke nødvendigvis det samme som glade kunder.

Og Forbrugerombudsmanden har altså været på de klagende kunders side.

»Virksomheder kan ikke tilsidesætte kontantreglen af frygt for indbrud, corona eller af andre årsager,« udtaler Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

Jonas Skovsted-Overgaard oplyser, at man løbende har været i kontakt med Forbrugerombudsmanden, og at man som følge heraf også har ændret praksis.

Det er derfor atter muligt at betale sin kaffe med kontanter hos Original Coffee.

Det er dog ikke ens betydende med, at direktøren mener, at lovgivningen er optimal.

»Jeg synes personligt, der bør være valgfrihed, i forhold til hvilke betalingsmidler man skal acceptere. Man bør sidestille kontanter og kort.«

»Som lovgivningen er, er man forpligtet til at tage imod kontanter, men man er ikke forpligtet til at tage imod kort. Jeg mener, man selv bør kunne vælge.«