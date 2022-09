Lyt til artiklen

Gæsterne i Givskud Zoo blev onsdag sidst på eftermiddagen evakueret, efter et barn havde fundet en granatlignende genstand.

Det skriver Givskud Zoo i en pressemeddelelse.

Af denne fremgår det, at både politi og bombeeksperter blev tilkaldt, mens området P2, der ligger midt i parken, blev afspærret.

»Det sker heldigvis sjældent, at vi har nødsituationer. Men vi tøver ikke med at handle og evakuere, hvis det er nødvendigt. Og det mente vi, at det var i dette tilfælde, hvor vi ikke vidste præcis, hvad vi havde med at gøre,« siger Givskud Zoo – zootopias direktør, Richard Østerballe, i meddelelsen.

Da der blev slået alarm, hjalp parkens medarbejdere med at evakuere gæsterne, mens dyrene blev lukket ind i deres respektive stalde.

Dernæst ankom både politi og bomberyddere, der hurtigt kunne konkludere, at barnets fund var en panserbrydende granat – der, vel at mærke, ikke indebar eksplosivt indhold.

Af den grund kunne alarmen hurtigt afblæses.

»Hvordan denne granat er havnet i parken, kan vi ikke sige noget om. Det skal politiet undersøge nu. Vi er bare glade for, at der ikke på noget tidspunkt var en farlig situation, og at det hele forløb stille og roligt,« fortæller Richard Østerballe.