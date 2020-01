Gitte Ørnstrøms hund, Alvin, blev forgiftet to gange inden for kort tid - på lille juleaften og 1. januar.

Det har sat sine tydelige spor hos hundeejeren fra Strib på Fyn, men desværre kan politiet ikke handle på sagen. Derfor er den blevet henlagt.

Det fortæller Gitte Ørnstrøm til fyens.dk tirsdag.

»Det er smadderærgerligt, men det kræver, at man finder rottegiften på en ejendom, eller man ser nogen smide det i gerningsøjeblikket, siger Gitte Ørnstrøm til mediet.

Sagen er blevet henlagt på baggrund af, at man ikke kan bevise, hvem der har smidt rottegiften i Gitte Ørnstrøms have. I skrivende stund kan man heller ikke bevise, hvorvidt det er en bevidst handling, at rottegiften er endt i Gitte Ørnstrøms have og Alvins mave.

Fyns Politi fortæller, at man tager sagen alvorligt, men hvis de skal komme videre, er de afhængige af tip.

Gitte Ørnstrøm hastede den etårige schæferhund Alvin til dyrlægen lillejuleaften, da hun fandt hunden i dårlig tilstand.

»Han kom ind og havde kramper i hele kroppen. Han væltede rundt, og jeg kunne slet ikke få ham til at falde til ro,« sagde Gitte Ørnstrøm til B.T. i januar.

Her Gitte Ørnstrøm sammen med sine to hunde.

Alvin blev indlagt til observation natten over, hvor han fortsat havde voldsomme kramper.

Dagen efter ringede den kvindelige dyrlæge og fortalte, at hun havde fået Alvin til at kaste op, og i hundens opkast havde hun fundet den formodede synder: Blå piller af en art.

Selvom Gitte Ørnstrøm efter 23. december havde været ekstra varsom, når hun var ude med Alvin og sin anden hund, en niårig labrador, samt når de blev lukket ud i haven, fandt hun 1. januar om aftenen Alvin i færd med at gnaske på et eller andet i havens mørke.

Hun skyndte sig over til hunden og så straks en mystisk klump af leverpostej-lignende masse - med blå piller i.

»Det var så overvældende for mig, for jeg vidste bare, den var gal igen.«

Igen blev Alvin hastet til dyrlægen, der fik ham til at kaste op. Igen var der blå piller i hans opkast. Igen var der meget, der tydede på, at nogen forsøgte at forgifte hunden. Dyrlægen har givet udtryk for, at der uden tvivl er tale om rottegift.

Gitte Ørnstrøm skrev et opslag på Facebook om den frygtelige oplevelse for at advare andre hundeejere i Strib, hvor hun og Alvin bor.

Efter politiets nedslående melding, om at der ikke er noget at gøre, tør Gitte Ørnstrøm ikke længere lukke sine to hunde ud i haven på egen hånd.

Hun følger med dem og overvåger deres færden i haven, siger hun til fyens.dk. Hun har også tidligere fortalt, hvordan hun tager en lommelygte med ud for at lyse, mens hun går med hunden.

Gitte Ørnstrøm har tidligere anerkendt over for B.T., at Alvin er meget vagtsom og kan gø en del, men hun henviser også til, at hun gør sit for, at der kan være plads til alle. Både hunde og naboer.

Af samme årsag har hun også sat et ekstra højt hegn op inde på sin grund, så forbipasserende ikke skal blive overrasket af en gøende Alvin ude ved vejen.

