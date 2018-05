Det var ikke alle, der havde en lige stor fest, da Royal Run mandag løb igennem Odense.

Gitte Kristensen fortæller til Fyens.dk, at hun bor i byen - lige ved siden af den rute, der skulle løbes. Da hun ved 17-tiden kom hjem efter pinseweekenden, blev hun 200 meter fra sit hjem mødt af en uniformeret mand fra Hjemmeværnet.

Han sagde, at hun under ingen omstændigheder kunne komme forbi, selv om der ikke var løbere på strækningen på det tidspunkt. Hun vendte om og prøvede en anden rute, men blev mødt af endnu en afspærring og endnu et afslag.

Gitte Kristensen var ikke blevet informeret om afspærringerne på forhånd, så hun ringede til politiet. Hun fik fat i en ‘meget forstående’ betjent, som dog sagde, at der ikke var noget at gøre, og at hun risikerede et klip i sit kørekort, hvis hun trodsede Hjemmeværnet.

»Jeg bliver meget forundret over, at hjemmeværnsfolkene handlede, som de gjorde. Og at de kommunikerede så mangelfuldt, om hvordan vi kunne komme hjem. Jeg klarer det nok, men de nægtede folk med små børn at komme hjem, og jeg hørte også om en dårligt gående, som ikke fik lov at komme igennem,« fortæller hun til Fyens.dk.

I alt skulle der gå næsten to timer, før Gitte Kristensen fik lov til at køre de 200 meter hjem - og det var først, efter hun havde stukket en hvid løgn om, at hun havde sukkersyge.

Odense Gymnastikforening (OGF) stod for arrangementet og havde via kommunen fået Hjemmeværnet til at lave afspærringer. Aftalen var, at beboere i området, hvor Gitte Kristensen bor, skulle have lov til at køre hjem. Og det fik de altså også, fastslår udviklingschef i OGF Andreas Jeppesen.

»Efter at have været i dialog med hjemmeværnet har jeg fået at vide, at der var adgang til Georgsgade. Så jeg ved ikke, hvordan det kan være sket, at en beboer ikke kunne komme hjem. Men det er dybt beklageligt, at der har været en enkelt smutter,« siger han til Fyens.dk.