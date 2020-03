Flere bilister gik fart-amok i jagten på at score en billig handlen syd for grænsen, efter statsministerens varsel om lukkede grænser klokken 12 lørdag eftermiddag.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Avisen har talt med vagthavende John Skøtt fra Sydøstjyllands Politi, der kunne fortælle om flere tilfælde af alvorlige overtrædelser af færdselsloven fra bilister, der ville nå en tur til Tyskland og hente billige varer i grænsehandlen.

»Vi skrev en bilist med 158 kilometer timen i 110 kilometer zone. Han var på vej til Tyskland for at hente tobak,« siger John Skøtt til Vejle Amts Folkeblad.

En anden bilist var så forhippet på at få købt gær, at han valgte at køre 151 kilometer i timen på motorvejen, hvor hastighedsgrænsen ellers lå på blot 110 kilometer i timen.

Det var dog en ung mand, der havde haft sit kørekort i under et år, der fik den tvivlsomme ære af at toppe politiets fartmåling.

Her blev bilisten målt til en fart på 186 kilometer i timen, hvor fartgrænsen var på 130 kilometer i timen, fordi han ville hente billige sodavand syd for grænsen.

Den unge mand kan nu se frem til en bøde på 6500 kroner, et kørselsforbud ligesom han skal betale 500 kroner til Offerfonden.