En 38-årig mand fra Viborg modtog forleden en dom på 40 dages betinget fængsel efter noget så simpelt som en tur i Føtex.

Her udviklede en almindelig indkøbstur sig nemlig til en sag om vold.

Den 38-årige mand, der var ude og handle med sin kæreste, mødte i Føtex i Gravene i Viborg en bekendt, der ligeledes var ude og handle med sin kæreste.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad har de to bekendte et noget anstrengt forhold, hvilket resulterede i flere provokationer fra den bekendte mands side.

Da de fire personer ikke længe efter nåede til kassen samtidig, eskalerede det for den 38-årige mand.

I første omgang sparkede han ud efter den bekendte mand. Da han ikke ramte, tog han i stedet fat om den bekendtes nakke, og efterfølgende tog den 38-årige mand kvælertag i nogle sekunder.

Overfaldet var så voldsomt, at den bekendte valgte at besøge sin læge efterfølgende. Her blev en rødmen på halsen konstateret.

Den 38-årige mand nægtede dog at have været voldelig, da han i løbet af ugen var i retten i Viborg i sagen.

Det hjalp dog ikke manden. Ikke mindst fordi der var videoovervågning i den givne Føtex-butik, som bekræftede offerets beretning.

Voldsepisoden blev efter turen i retten takseret til en dom på 40 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år.

Den 38-årige mand skal desuden udføre 60 timers samfundstjeneste, lød rettens kendelse.

Endnu har gerningsmanden ikke besluttet sig for, om han vil anke sagen.