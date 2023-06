En 35-årig mand købte designerlamper for en formue på nettet uden vilje eller evne til at betale.

Sådan lyder i hvert fald tiltalen mod manden, der torsdag er for retten i Hjørring. Det rapporterer TV 2 Nord.

I slutningen af 2018 indkøbte manden hele 78 lamper til en samlet værdi af hele 687.000 kroner.

Alle lamperne var designet af Verner Panton og var alle af den samme model, Globe Pendel.

Ifølge tiltalen for bedrageri havde manden hverken evnen eller viljen til at betale for de mange dyre lamper.

Manden har dog samtidig en anden tiltale i en sag fra maj 2022.

Den handler om besiddelse af 76 gram kokain, som politiet mener, at han havde til hensigt at sælge videre.

Det fremgår ikke i sagen, hvordan manden forholder sig til tiltalerne. Og heller ikke hvad der blev af de mange designerlamper.