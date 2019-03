En fabriksbrand fører til udledning af sort, giftig røg i dele af Viborg. Problemet ventes løst lørdag morgen.

En fabriksbygning på Ølandsvej 1 i Viborg brød fredag aften i brand, og lørdag nat er det endnu ikke lykkedes at få branden slukket.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even lidt efter klokken 2.00 natten til lørdag.

- Status er, at det stadig brænder. Der er egentlig ikke nogen ændring, bortset fra at fareområdet er blevet en smule mindre, så det nu indeholder cirka ti villaveje øst for brandstedet.

Der er tale om området, der indhegnes af Ølandsvej i vest, Vesterled og Grønlandsvej i øst, Kirkebækvej i nord og Islandsvej og Holstebrovej i syd.

- Fareområdet er der, hvor røgen går hen over, og hvor vi anmoder folk om at blive indenfor og lukke døre og vinduer, siger han.

I fabrikken er der blandt andet kemikalier, maling og benzin, og den sorte røg, der kommer som følge af den kraftige brand, er sundhedsskadelig, oplyser politiet.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet klokken 21.20 fredag, og natten til lørdag pågår slukningsarbejdet stadig.

- Grunden til at det stadig brænder, er, at brandvæsenet ikke kan komme ind på fabrikken. Der er nogle spær og en jernkonstruktion, som gør det for farligt at bevæge sig ind i en hal deroppe.

- Derfor har branden fået lov til at fortsætte indenfor. Man har styr på den udenfor, men indenfor er der altså stadig ild. Med nogle kraner fra beredskabsstyrelsen er man i gang med at rive jernkonstruktionerne ned, så brandvæsenet kan bevæge sig ind og slukke branden der også, siger vagtchef Lars Even.

Han forventer, at branden er slukket omkring klokken 5.00 tidligt lørdag morgen.

Politiet og det øvrige beredskab på adressen har endnu ingen anelse om, hvordan der er opstået brand i bygningen.

- Vi har jo ikke nogen som helst mulighed for at undersøge noget endnu, siger vagtchefen.

Ingen er kommet til skade i Viborg, men hvis beboere oplever ubehag efter at have været i kontakt med den sorte, giftige røg, bør de kontakte en læge, mener vagtchefen.

Når lørdagen gryr, bør ilden som sundhedsfare ifølge politiet være væk.

Situationen med den sundhedsskadelige røg blev varslet med en sirene i Viborg. Ved en fejl lød alarmen dog også i andre jyske byer. Hvor mange byer der er tale om, kan vagtchefen ikke oplyse.

Sirenevarslingen ophørte i Viborg cirka to timer efter midnat, oplyser vagtchefen.

/ritzau/