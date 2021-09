Politiet søger bredt efter nye spor, der kan klarlægge omstændighederne efter et voldsomt knivoverfald i et hjem i Nørresundby søndag morgen.

For status er for nuværende, at politiet står med flere ubesvarede spørgsmål i sagen.

Gerningsvåbnet, der blev brugt til at stikke en 31-årig mand ned, er ikke fundet, ligesom politiet foretager en række undersøgelser i jagten på nye spor i sagen. Motivet er også uklart.

Knivoverfaldet skete på Vesterbrogade 16 i Nørresundby, og politiet leder i et bredt område ved gerningsstedet. Heriblandt i et område ved Limfjorden.

Flere betjente har undersøgt et område ved Limfjorden. Foto: Sebastian Døssing Vis mere Flere betjente har undersøgt et område ved Limfjorden. Foto: Sebastian Døssing

»Vi leder bredt, ja. Intet er for småt, for sagen har alvorlig karakter, og derfor bliver flere områder spærret af.«

»Når stedet ligger tæt ved fjorden, er det nærliggende at kigge den vej,« siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Anders Uhrskov. Dog uden at kunne komme nærmere ind på dette.

Politiet blev alarmeret om knivoverfaldet klokken 07.29 søndag morgen. Den forurettedes blev stukket ned i sit eget hjem.

Offeret, en 31-årig mand, er blevet fragtet til hospitalet og har været i kritisk tilstand siden da.

Den formodede gerningsmand, en 28-årig mand, flygtede fra stedet, men blev anholdt cirka ti minutter senere i det østlige Aalborg.

Anders Uhrskov kan ikke oplyse, hvordan relationen mellem den forurettede og formodede gerningsmand er.

Han tilføjer, at det var en person fra nabolaget, som slog alarm til politiet.

»Det er ikke en person, der umiddelbart har noget med sagen at gøre,« siger han.

Der er endnu ikke taget stilling til, om den 28-årige skal fremstilles i et grundlovsforhør. Det vil den kommende efterforskningstid vise.

Politiet fortsætter efterforskningen i løbet af søndagen.

Desuden hører de gerne fra borgere, der måtte vide noget om sagen. Dette kan gøres på telefon 1-1-4.