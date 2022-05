Med hvad Niels Bach, der er politiassistent ved Skive Politi, beskriver som et kirurgisk snit, har en fortsat ukendt gerningsmand fældet hele to store og 40 år gamle træer på Klitrosevej i Skive.

Det lyder måske ikke som den helt store sag, men dykker man lidt længere ned i den, så viser det sig, at der formentlig ligger en del planlægning og stor frustration bag forbrydelsen.

»Jeg har aldrig oplevet det før – i nogen form – og jeg har været der i 20 år,« lyder det fra Niels Bach, da B.T. taler med ham mandag eftermiddag.

»Vi har en idé om, at gerningsmanden har haft for øje at fjerne de rågekolonier, der har holdt til i træerne.«

Selvom råger kan være en plage – B.T. har tidligere beskrevet en række områder i Danmark, hvor råger chikanerer danskerne – så er de fredet på sådan en måde, at man kun må regulere bestanden i korte perioder af året. Samtidig må træerne med reder heller ikke fældes mellem 1. februar og 31. juli.

»Det er uden for skiven bare at fælde træer på den her måde,« siger Niels Bach.

Man ved ikke, hvem manden er, men et vidne har beskrevet, at vedkommende sidst i april har set en mand med skovarbejdertøj fælde træerne med motorsav.

Vidnet så dernæst gerningsmanden køre træerne væk ved hjælp af en minitraktor. Han læssede træerne og traktoren på en trailer og kørte det hele væk. Det lignede på mange måder, at manden udførte et job og ikke begik en forbrydelse.

»Vi har ingen mistænkte endnu, men vi vurderer klart, at det ikke er en tanke, der er kommet hen over natten,« siger Niels Bach og fortsætter:

»Arbejdet er meget professionelt udført. Han må have prøvet det før.«

De to store træer er sidst set 10. april.