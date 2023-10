Indtil videre er det ikke lykkedes politiet at skride til anholdelse af den gerningsmand, der søndag udsatte en mand for det, der bliver beskrevet som et »voldsomt røveri« på åben københavnsk gade.

Her fik offeret skader i ansigtet – formentlig efter at være blevet slået med en genstand – samtidig med at han blev frarøvet flere ejendele.

Det oplyser Københavns Politi til B.T. og tilføjer, at man har indledt en bred efterforskning.

En efterforskning, der blandt andet skal kortlægge, om der har været en forudgående relation mellem offeret og gerningsmanden, før deres veje krydsede søndag i Vester Voldgade midt i København.

Her blev der ved middagstid søndag spærret et større område af, mens politiet arbejdede på stedet. Blandt andet med at sikre spor og afhøre vidner til overfaldet.

Til B.T. kunne flere vidner fortælle, at en mand med blod tværet ud i ansigtet var blevet hentet med ambulance.

I første omgang var der meldinger om, at der skulle være blevet affyret skud i forbindelse med røveriet, men det kan Københavns Politi nu afkræfte.

I hvert fald er der intet, der tyder på det, lyder det.

