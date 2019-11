En 39-årig mand blev fredag varetægtsfængslet i fire uger i en sag, hvor han er sigtet for at have dræbt to kvinder med et ukendt antal knivstik.

Det ene offer var 35-årige Jeanette Rømer Hansen. Det andet var 31-årige Line Messerschmidt. I følge B.T.’s oplysninger var sidstnævnte kvinde søster til Dansk Folkeparti-politikeren Morten Messerschmidt.

Martin Degn - den sigtede - nægtede sig under grundlovsforhøret skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge.

Under retsmødet læste anklager Susanne Bluhm sigtelsen op, og her lød det, at Line Messerschmidt omkring klokken 4 blev dræbt i sit hjem i Ruds-Vedby.

Her en af politiets teknikere på gerningsstedet i Ruds Vedby, hvor den formodede gerningsmand boede sammen med det 31-årige offer. Foto: Martin Sylvest Vis mere Her en af politiets teknikere på gerningsstedet i Ruds Vedby, hvor den formodede gerningsmand boede sammen med det 31-årige offer. Foto: Martin Sylvest

Et hjem, hun delte med sine børn og sin kæreste - den formodede gerningsmand, Martin Degn.

To af børnene havde parret sammen. Disse har ifølge politiet ikke umiddelbart lidt overlast.

Gerningsmanden er ligeledes sigtet for efter det første drab at have kørt 30 kilometer vestpå til Kundby og omkring klokken 6 at have dræbt 35-årige Jeanette Rømer Hansen.

Ifølge B.T.’s oplysninger havde hun og Martin Degn tidligere været kærester.

Under grundlovsforhøret lød det, at politiet anholdt den sigtede kort efter drabet på Jeanette Rømer Hansen.

Det var den mistænkte selv, der 04.30 tilkaldte politiet efter det første drab, forklarede politiinspektør Brian Bang-Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi fredag på et pressemøde.

»Vi forsøger at fastholde den her samtale og få ham talt væk fra adressen, så vi kan foretage anholdelse, men vi mister forbindelsen med den pågældende,« fortalte politinspektøren og fortsatte:

»Den næste gang, vi hører fra den mistænkte, bekræfter han over for os, at der er begået noget nyt.«

Politiet var til stede med hunde på gerningsstedet i Kundby, hvor en 35-årig kvinde blev fundet dræbt i sit hjem. Foto: Martin Sylvest Vis mere Politiet var til stede med hunde på gerningsstedet i Kundby, hvor en 35-årig kvinde blev fundet dræbt i sit hjem. Foto: Martin Sylvest

Efter det andet drab lykkedes det politiet at få den formodede gerningsmand til at melde sig selv på politistationen i Holbæk, hvor han altså blev anholdt.

Omtrent 12 timer senere blev han så fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved, hvor anklager Susanne Bluhm og forsvarer Susan Jørgensen begærede lukkede døre på grund af den formodede gerningsmands motiv.

Et motiv, der altså for nuværende forbliver ukendt for offentligheden.

Ifølge en nabo til Martin Degn og den dræbte 31-årige kvinde var alt dog ikke altid fryd og gammen i parrets forhold. Til B.T. fortalte nabo Lars Kryger fredag, at han før havde hørt husspektakler fra parrets fælles hjem i Ruds-Vedby.

»Vi har hørt skænderier derinde fra. Ikke noget, hvor man har truet hinanden på livet,« lød det.

Han fortalte, at parret for det meste passede sig selv, men at han et par gange havde haft lejlighed til at tale med den sigtede.

»Jeg har haft nogle snakke med ham hen over hækken. Der har han virket mærkelig - som om han ikke svarede til den alder, han havde.«

Under grundlovsforhøret gav den sigtede ikke megen lyd fra sig. Han afviste at svare sin forsvarer, når hun talte med ham, og han kiggede mest ned i sit skød. Han slæbte også fødderne efter sig, da retsmødet var slut.

Han var karseklippet, omtrent 175 centimeter høj og fremstod omtåget. Han var desuden iført blå plastikfutter og en hvidt tæppe.

Dette, fordi han tidligere fredag var blevet undersøgt at retsmedicinere som et led i politiets efterforskning.

Under selv samme efterforskning var politiet hele fredag til stede på og omkring de to gerningssteder i Ruds-Vedby og Kundby. Her arbejdede politiets teknikere for at sikre spor og skaffe overvågningsbilleder fra området.

Derudover afhørte politiet vidner. Vidner, de gerne vil have flere af. Derfor lyder opfordringen fra politiets side, at folk, der har oplevet noget usædvanligt, der kan have relevans for sagen, tager kontakt.

Politiet mangler fortsat at afhøre nogle af sagens pårørende, ligesom anklagemyndigheden har anmodet om at få den sigtede mentalundersøgt.

Selvom der fortsat skal tages en del efterforskningsmæssige skridt, tøver politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der også er involveret i sagen, ikke med at kalde den 'usædvanlig'.

Noget, der ifølge politiinspektøren kalder på, at politiet gør et godt og stort arbejde:

»Det, at man slår en person ihjel, er én ting. Men at man gør det med to mennesker inden for et relativt lille tidsrum, det er usædvanligt.«