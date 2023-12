Der er flere døde og sårede ved et skyderi i Prag, oplyser tjekkisk politi på X ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om antallet eller de nærmere omstændigheder.

På X skriver politiet, at man har reageret på anmeldelser om et skyderi på et universitet ved Jan Palach-pladsen i byen.

Politiet opfordrer borgere i området til ikke at opholde sig i området omkring pladsen, og at borgere, der bor i området holder sig inden døre.

Tjekkisk politi skriver på X, at gerningsmanden er blevet elimineret, og at bygningen evakueres.

Politiet melder at der er flere døde, og snesvis af sårede.

Opdateres...