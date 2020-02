Lørdag aften fik Bredskab Fyn en alarmmelding om en brand i en kælderskakt i Odense.

Nu afslører en videoovervågning, at branden var påsat, og at gerningsmanden selv om slemt til skade under branden, skriver Fyens Stiftstidende.

Videoovervågning viser, at der blandt andet er ild i mandens ærme, og Fyns Politi efterlyser derfor en mand, der er forbrændt i ansigt og på hænder, oplyser Fyns Politi på Twitter.

Branden fandt sted i en kælderskakt i Odeon-kvarteret i Odense.

Lørdag aften sagde Indsatsleder Mikael Kristiansen fra Beredskab Fyn til Fyens Stiftstidende:

»Der har været ild i en lysskakt, der fører ned til en kælder. En af dem, som der ligger en rist hen over. Der er hældt noget brændbar væske ned i skakten og sat ild til. Det har heldigvis været op til det fri, og der er langt op til udhænget på bygningen, tilføjer han.

Fyns Politi oplyser til B.T., at de ikke har yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.