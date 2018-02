Herover kan du se en optagelse fra gerningsstedet. Video: Byrd/Steven Knap

Trods en massiv jagt hele weekenden er den formodede gerningsmand til økseoverfaldet på et ungt par i Birkerød lørdag aften endnu på fri fod.

Det oplyser pressekoordinator Henrik Suhr hos Nordsjællands Politi mandag formiddag til BT.

»Det eneste, jeg kan sige, er, at vi har været ude at lede hele natten, og at vi fortsætter med at lede efter ham i dag,« siger han.

Et ungt par blev lørdag aften overfaldet af mand, der angreb dem med en økse uden for en Circle K-tankstation i Birkerød. Parret blev ramt i hovedet og på overkroppen, men er begge uden for livsfare.

Politiet har siden været massivt til stede i Birkerød, hvor man har ledt efter manden.

Den formodede gerningsmand beskrives som værende 29 år med mellemøstligt udseende, mørkt hår og mørkt, kortklippet fuldskæg. Han er 176 centimeter høj og formentlig iklædt mørk jakke og mørke bukser.

Til BT har faderen til den formodede gerningsmand fortalt, at hans søn ti dage forinden var blevet løsladt fra fængslet efter at have afsonet en dom på tre år for blandt andet røveri.

Ifølge faderen havde hans søn selv meldt sig til politiet, fordi han ville have et nyt liv. I fængslet opholdt den formodede gerningsmand sig angiveligt længere tid i isolation, hvor han i tre og en halv måned ikke måtte få besøg af familien. Efter han blev løsladt, kunne hans far knapt nok genkende sin søn.

»Han var fuldstændig anderledes og bange, da han kom ud. Han var ikke som i gamle dage. Jeg forstår ikke, hvad de har gjort mod ham,« fortalte faderen søndag til BT.

Hans søn havde angiveligt opsøgt politiet for at få hjælp efter sin løsladelse, men uden held. Det har ifølge hans far frustreret den formodende gerningsmand:

»De burde hjælpe ham til at komme ud i samfundet. Han meldte sig selv til politiet og sagde, at han har dummet sig og ville have et nyt liv.«

På et pressemøde søndag oplyste Nordsjællands Politi, at man på nuværende tidspunkt ikke kan bekræfte den formodede gerningsmands identitet. Den besked gentager Henrik Suhr over for BT mandag formiddag.

Hvis man ved, hvor den mistænkte er, eller hvis man ser ham, beder politiet om, at man ringer til 114.

Man skal dog ikke selv forsøge at kontakte gerningsmanden, da han vurderes som værende farlig.

»Vi er stadig massivt til stede i området, fordi ham skal vi have fanget. Vi anser ham for meget farlig, fordi det er et umotiveret overfald, hvor han ikke kender de forurettede. Nu har vi udsendt et foto af gerningsmanden, men man skal på ingen måde pågribe ham. På ingen måde! Han er farlig, når han laver de her ting. Man skal ringe til politiet med det samme,« sagde Henrik Alstrup, vagthavende ved Nordsjællands Politi, til BT søndag.