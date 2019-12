Landsretten giver Skattestyrelsen medhold i en sag, der handler om skæringsdato for indberetning om dødsboer.

En af landets rigeste kommuner får ikke medhold i en strid med Skattestyrelsen.

Det har Østre Landsret afgjort tirsdag formiddag.

Gentofte Kommune havde anlagt sagen mod Skattestyrelsen om 71 dødsboer, der drejer sig om fortolkning af en regel om en skæringsdato, og hvordan den nærmere skal forstås.

I loven er det fastlagt, at fordelingen af dødsboskatter sker på grundlag af de oplysninger, der foreligger 1. maj to år efter dødsåret.

Kommunen har tidligere oplyst, at Skattestyrelsen modtog boopgørelser og selvangivelser før skæringsdatoen 1. maj, men styrelsen har først afsluttet sagsbehandlingen og indtastet oplysninger i fordelingssystemet efter denne dato.

Derfor mente derfor Skattestyrelsen ikke, at kommunen skulle have andel i dødsboskatterne, og det fik styrelsen medhold i i landsretten.

Kommunen har krævet 16,4 millioner kroner.

Sagen er blevet behandlet i Østre Landsret som første instans. Det betyder, at Gentofte Kommune nu har fire uger til at beslutte sig for, om man vil anke afgørelsen til Højesteret.

Kort før klokken 11.30 er det ikke lykkes at få en reaktion fra kommunen og Skattestyrelsen.

/ritzau/