En person er blevet anholdt i en et år gammel drabssag fra Holbæk.

I april 2019 blev en blot 18-årig mand skudt flere gange i hovedet og på kroppen.

Nu har politiet i Midt- og Vestsjælland anholdt en person, som mistænkes for at stå bag drabet, som fandt sted i bebyggelsen Ladegårdsparken.

Det skriver politiet på Twitter.

Holbæk: Der i dag foretaget anholdelse i drabssagen fra Ladegårdsparken i Holbæk i april 2019. Der forventes grundlovsforhør senere i dag ved Retten i Holbæk. Pt. kan der ikke gives yderligere oplysninger i sagen #politidk #anklagerdk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) April 24, 2020

Politiet forventer, at der bliver holdt grundlovsforhør senere fredag.

Søndag i denne uge - næsten et år efter drabet - gik politiet ud med nye oplysninger i sagen. På baggrund af efterforskningen mener politiet, at drabet var planlagt.

»På baggrund af vidneforklaringer, og af at gerningsstedet ligger i et område, hvor man ikke umiddelbart kan komme ind, så mener vi, at drabet er planlagt,« sagde Kristian Egekjær til Ritzau søndag.

Allerede i den tidlige fase af efterforskningen fandt politiet frem til en mistænkt. En 24-årig mand blev i begyndelsen af maj pågrebet.

Foto: Steven Knap/ Byrd.com Vis mere Foto: Steven Knap/ Byrd.com

Han blev anholdt i lufthavnen i København, og efterfølgende blev han stillet for en dommer ved Retten i Holbæk, som besluttede, at manden skulle varetægtsfængsles.

Helt frem til august, i mere end tre måneder, sad manden – som i arresten nåede at fylde 25 år – varetægtsfængslet. Men anklagemyndigheden vurderede, at der ikke længere var grundlag for at holde på ham, og han blev løsladt.

»Han er fortsat sigtet i sagen,« fortalte Kristian Egekjær søndag til Ritzau.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere oplysninger i sagen.