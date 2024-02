Ikke mindre end 140 knivstik. Så mange skader var der efterladt på 39-årige Marina Koppels lig, da hun blev fundet dræbt i London for snart 30 år siden.

Nu er en mand dømt i sagen. Fældet af et gammelt dna-spor, skriver flere britiske medier herunder The Telegraph.

Marina Koppel, der var født i Colombia, blev fundet dræbt i sin lejlighed på Baker Street i det centrale London 8. august. Herfra arbejdede hun som massør og prostitueret.

Da Koppels lig blev fundet, var hun dækket af blod og kun iført undertøj og en fingerring, som skulle vise sig at have afgørende betydning.

Fingerringen blev gemt, og i 2008 fandt man ét enkelt lille hår på ringen.

Håret blev opbevaret, indtil teknologien var fremskreden nok, og i 2022 lykkedes det retsmedicinerne at fastslå en dna-profil.

Kort efter blev Sandip Patel anholdt.

Sandip Patel fotograferet i dag. Foto: Met Police Vis mere Sandip Patel fotograferet i dag. Foto: Met Police

Den i dag 51-årige mands profil blev holdt op mod de få andre tekniske beviser, og det viste sig, at der også var et match på et blodigt fodaftryk, der blev efterladt på et vægpanel.

»Det har taget frygtelig lang tid at løse det, men vi har nu beviser på, at hun havde denne tiltaltes hår klistret til den ring, hun havde på, da hun blev angrebet og dræbt; og hans bare fod blev presset mod fodpanelet ved siden af ​​hende,« sagde anklager i sagen, Emlyn Jones, torsdag.

Hans navn var allerede dukket op i forbindelse med efterforskningen i 1994.

Sandip Patel i 1991. Foto: Met Police Vis mere Sandip Patel i 1991. Foto: Met Police

Her fandt man spor fra Patel på gerningsstedet, men fingeraftrykket på den brune plastikpose kunne sagtens være endt i lejligheden på andre måder. Patel arbejdede nemlig som bud i kvarteret.

Sagen igennem har han nægtet sig skyldig, men har samtidig nægtet at afgive forklaring.

Hvor lang en straf Sandip Patel får afgøres fredag.

Også herhjemme i Danmark har et DNA-match ført til anholdelse i en gammel drabssag. Det kan du høre mere om i B.T.s podcat 'På fersk gerning':