For ti dage siden gik billeder og beskrivelser af et alvorligt overfald på en 15-årig dreng viralt på Facebook – nu mener politiet at have fundet den formodede gerningsmand.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

En 17-årig dreng er nu sigtet for overfaldet.

Den 15-årige dreng blev slået ned, da han sammen med en bekendt kom gående på hjørnet af Vestergade og Longsvej, efter han havde deltaget ved havnefesten i Kerteminde.

Drengen pådrog sig voldsomme skader i ansigtet og på sine tænder, og efterfølgende bekræftede politiet, at man undersøgte sagen. Overfaldet blev beskrevet i flere medier, herunder B.T., og det er henvendelser fra borgere, som har ført politiet i den 17-åriges retning.

I pressemeddelelsen lyder det, at den formodede gerningsmand også har delt en video optaget i forbindelsen med overfaldet med mindst en anden person.

Om videoen er blevet delt med flere, skal den kommende efterforskning fastslå.

For nu er den 17-årig sigtet for overtrædelse af straffelovens §245, der handler om at udøve 'vold mod en anden person af særlig rå eller farlig karakter'.

Han er også sigtet for overtrædelse af straffelovens §264d, der handler om 'uberettiget at videregive billeder, video eller meddelelser om en andens private forhold'.

Den 17-årig har været anholdt og er blevet løsladt efter endt afhøring.

De nærmere omstændigheder i efterforskningen, kan Fyns Politi ikke oplyse:

»Vi har modtaget flere henvendelser fra borgerne i sagen, og det var en af disse henvendelser fra en borger, der førte os frem til den 17-årige dreng, der nu er sigtet i sagen.«

»Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det konkret var, der ledte os i hans retning, fordi vi ikke er færdige med vores efterforskning endnu,« siger vicepolitiinspektør Anders Furbo Therkelsen.

Fyns Politi har ikke yderligere kommentarer i sagen.

B.T. har været i kontakt med personen, der for ti dage siden delte Facebook-opslaget med billederne af den 15-årige.

Vedkommende, der er pårørende, ønsker ikke at lade sig interviewe eller give B.T. tilladelse til at bringe billederne.