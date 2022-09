Lyt til artiklen

En 35-årig mand, som politiet tidligere har efterlyst – mistænkt for drabsforsøg – er efter en længere menneskejagt blevet anholdt.

Manden er blevet anholdt af politiet i Libanon.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Vi har ledt efter den mistænkte i flere måneder og har blandt andet i den forbindelse haft ham efterlyst i offentligheden. Jeg er tilfreds med, at den pågældende mand nu er anholdt, således at vi kan få ham udleveret til videre retsforfølgning i forbindelse med denne alvorlige sag,« siger politikommissær Peter Skovbak.

Den 35-årig mistænkt for at være involveret i et brutalt overfald på Abildsgårdsvej i Frederikshavn 2. marts klokken 00.47.

»Her blev en 25-årig frederikshavner stukket med kniv og slået i hovedet med et slagvåben,« sagde efterforskningsleder ved Nordjyllands Politi, Peter Skovbak, tidligere til B.T.

Det satte gang i en efterlysning, der senere blev til en international arrestordre, efter den 35-årige blev varetægtsfængslet in absentia 23. maj 2022 ved Retten i Hjørring.

Tre personer – udover den 35-årige – er i forvejen anholdt og varetægtsfængslet i sagen.

Den 35-årige sidder aktuelt fængslet i Beirut, og det vides endnu ikke, hvornår han bliver udleveret til Danmark.

»Men når den mistænkte kommer til Danmark, så skal den mistænkte blandt andet afhøres til sagen, ligesom vores arbejde med sagen i øvrigt fortsætter.«

Det er lokale myndigheder i Libanon, som oplyst til den danske ambassade i Beirut, at den 35-årige er blevet pågrebet.