Den 47-årige krammeterapeut Per Brændgaard blev fredag afhørt i Københavns Byret. Han er tiltalt for at have voldtaget en 29-årig kvinde under en krammeterapi-session i sin lejlighed på Nørrebro. Det udviklede sig til samleje, selv om kvinden har forklaret til politiet, at hun forsøgte at skubbe ham væk, og at han overskred hendes grænser og at det gjorde ondt. Brændgaard har forud for sagen sagt til B.T., at han nægter sig skyldig.