Politiet beder offentligheden om hjælp til at identificere en mand, der mistænkes for røveri begået for flere måneder siden.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Røveriet skete i en Lidl på Tornhøjgård i Aalborg Øst 1. august 2021 om aftenen.

Her sprang han over kassebåndet og endte foran kassen, hvor en medarbejder allerede stod.

Politiet efterlyser denne mand for røveri. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Politiet efterlyser denne mand for røveri. Foto: Nordjyllands Politi

»Han skubbede derpå medarbejderen mod kassen, som han forlangte blev åbnet,« siger Kenneth Rodam, politikommissær ved Nordjyllands Politi, og fortsætter:

»Da kassen blev åbnet, tømte gerningsmanden kassebeholdningen i en medbragt pose af mærket Rema1000.«

Gerningsmanden flygtede efterfølgende fra stedet, og politiet har forgæves forsøgt at finde frem til ham.

Derfor vælger man nu at dele overvågningsbilleder for at komme til bunds i sagen.

Politiet har sammen med ovenstående billeder udsendt et signalement af manden. Det lyder:

Mand, 25-30 år, 170-180 cm høj og almindelig kropsbygning

Han var iført grønne cargobukser og grøn jakker/windbreaker med hue

Derudover bar han lysegrå hættetrøje med hue og mørke sneakers eller træningssko.

Hvis man ved noget, sidder Nordjyllands Politi klar på telefon 1-1-4.