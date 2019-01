5. januar afleverede en mand en pose med penge til en genbrugsbutik på Stevns. Ham leder politiet efter.

En genbrugsbutik på Stevns leder stadig efter ejeren til den mindre formue, der forleden blev afleveret i en pose med garn.

Det oplyser genbrugskonsulent Finn Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp i Syd- og Vestsjælland, der samarbejder med Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi har overvågningsvideo af den mand, der afleverede pengene, så vi håber, at vi kan komme i kontakt med ham, siger Finn Sørensen.

Det var lørdag den 5. januar, at manden afleverede posen i butikken i Store Heddinge på Stevns. Han beskrives som en ældre og gråhåret herre. Han var iført blåt tøj.

Folkekirkens Nødhjælp har fået at vide af politiet, at pengebeløbets størrelse ikke skal ud. Men ifølge Finn Sørensen er der tale om et større femcifret beløb.

Hos Folkekirkens Nødhjælp er man altid glad for donationer. Men i denne sammenhæng ved man ikke helt, hvad der er op og ned.

- Vi er meget interesserede i at finde manden. For hvis pengene endte i posen ved en fejl, skal han jo have dem tilbage igen, siger Finn Sørensen.

Hvis pengene omvendt er tænkt som en donation, er det også problematisk. For Folkekirkens Nødhjælp må ikke tage imod donationer på den måde. Pengene tilfalder i stedet statskassen.

Finn Sørensen har talt med hjælperne i butikken, som fandt pengene sammen med strikketøjet.

- Det var et pænt stort beløb, så de var oppe at køre, men også meget i tvivl om, hvad de skulle gøre, så vi kontaktede politiet, siger han.

Han fortæller, at det er usædvanligt, at genbrugsbutikker får indleveret så store pengebeløb.

- Det hører til sjældenhederne, men der sker jævnligt, at vi får smykker og den slags. Af og til gemmer der sig også gamle våben, siger han.

Det vil genbrugsbutikkerne gerne være foruden, så Finn Sørensen opfordrer folk til at tjekke poserne ordentligt igennem, inden man afleverer effekter til butikkerne.

Hvis man har oplysninger om pengene i posen med strikketøjet, kan politiet kontaktes på telefon 114.

