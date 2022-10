Lyt til artiklen

»Jeg fandt pistolerne og maskinpistolerne i skoven. Og bagefter gemte jeg dem i en kuffert i min mors kælderrum.«

Sådan lød forklaringen fredag eftermiddag ved Retten i Lyngby fra den 40-årige Mikkel Ørsted Hybler fra Charlottenlund.

Han var tiltalt for at have været i besiddelse af og på et offentligt sted transporteret et mindre våbenlager og tilhørende ammunition.

Helt konkret fire pistoler af mærkerne Glock og Ceska Zbrojovka samt to maskinpistoler af mærkerne AK 47 og Zastava.

Da politiet ransagede et kælderrum på Sophus Claussens Vej i Charlottenlund om eftermiddagen 6. maj i år fandt betjentene også seks tilhørende magasiner og 137 skarpe skud, der kunne affyres i skydevåbnene.

Hele våbenlageret lå gemt pakket i plastikposer i en sort rejsekuffert med hjul. Dog lå den ene maskinpistol i en blå værktøjskuffert inde i rejsekufferten.

»Jeg var ude at gå en tur i Charlottenlund Skov med min hund, da jeg faldt over en sort plastikpose, som våbnene lå i. Jeg sparkede til posen, og da jeg kiggede i den, kunne jeg se, at der var våben i,« forklarede den høje, slanke mand.

»Jeg tog så den dumme beslutning at tage posen med hjem. Jeg ville vente på, at der kom amnesti, så jeg kunne aflevere våbnene til politiet uden problemer.«

»På det tidspunkt havde jeg ikke selv noget kælderrum, så jeg lagde våbnene over i en kuffert, som jeg spurgte min mor om lov til at stille i hendes kælderrum. Jeg nåede at røre ved alle våbnene, da jeg lagde dem over i kufferten, men ellers undersøgte jeg dem ikke nærmere,« fortsatte den 40-årige mand.

Han forklarede i retten, at de havde nået at ligge i kælderen i omkring et års tid, inden politiet fandt dem.

»Jeg nåede så aldrig at aflevere våbnene. Det har ærgret mig rigtig meget. Der har været meget ærgerligt,« nåede den tiltalte at sige, inden stemmen skælvede og han måtte holde en pause for at tørre sine hænder af med rettens håndsprit.

Han har siddet varetægtsfængslet siden politiets fund af de seks skydevåben i maj. Tidligere har han blandt andet arbejdet som portør og i et murerfirma.

Straffesagen om våbenlageret fra kælderrummet i Charlottenlund blev fredag eftermiddag behandlet ved Retten i Lyngby. Foto: Niels Christian Vilmann

»Det er den dummeste beslutning, jeg har taget i hele mit liv. Jeg har ødelagt rigtig meget for mig selv og fortryder selvfølgelig rigtig meget,« lød det fra den 40-årige, da dommeren tilbød ham det sidste ord i retten, inden straffen skulle udmåles.

Straffesagen i Lyngby blev afviklet som en tilståelsessag. I politiets oprindelige materiale var den 40-årige anklaget for at have handlet i forening og efter aftale med en anden mand, der endnu ikke har fået dom. Men dette punkt blev taget ud af tiltalen, da anklageren gik med til at skære sagen til, så den kunne afsluttes fredag.

I sin strafpåstand forlangte anklageren fem års fængsel, men forsvareren mente, at der maksimalt kunne udmåles en straf på tre et halvt års fængsel.

Dommeren besluttede efter en kort tænkepause, at straffen skulle være fem års fængsel. Især på baggrund af farligheden af de våben, som politiet fandt. Dommen blev på stedet anket af den 40-årige.