En 56-årig thailandsk kvinde forsøgte forgæves at gemme sig fra politiet bag noget tøj i en massageforretning ved Holbæk torsdag.

Og det var der formentlig en god grund til.

Kvinden opholdt sig nemlig ulovligt i lDanmark.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Angiveligt brugte den thailandske kvindet et pas, der var udløbet i efteråret sidste år.

»Kvinden var godt klar over, at den var helt gal – hvis man ikke har noget at skjule, gemmer man sig ikke, når politiet kommer forbi,« siger Martin Bjerregård, kommunikationsmedarbejder ved Midt og Vestsjællands Politi.

Den 56-årige thailandske kvinde gemte sig ifølge politiet bag noget tøjet, der lå under et bord. Men den gik ikke, da betjentene fandt kvinden, der straks blev anholdt og sigtet for overtrædelse af udlændingeloven.

Kvinden forbliver i politiets varetægt, mens hendes sag bliver vurderet af Udlændingestyrelsen, der skal afgøre om kvinden skal udvises af Danmark med et indrejseforbud.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at besøget i massageforretningen var et rutinemæssigt tjek, som de af og til foretager i brancher, de mistænker for at udnytter ulovlig arbejdskraft.