16 års fængsel.

Sådan lyder dommen til en 40-årig mand, der ved Retten i Randers netop har tilstået at have besiddet enorme mængder stoffer. Stoffer, der blev gemt i blandt andet en vaskekælder.

Sagen drejer sig om 17 kilo kokain samt to kilo heroin. Hård narko, som den 40-årige altså havde til hensigt at sælge.

Ved retten erkendte han desuden at have været årsag til, at en kvinde af to omgange i marts og april 2022 modtog fem kilo kokain ved en haveforening i udkanten af Grenaa.

Sammen med kvinden gemte den nu dømte i april også narko i en vaskekælder centralt i Grenaa.

Og i juni skjulte han kokain i en lejlighed på en tredje adresse nær havnen i den østjyske havneby.

»Sagen her viser, at politiet har en stærk indsigt i de kriminelles forsøg på at handle med euforiserende stoffer, og der er i dag blev afsagt en meget klar dom, der utvetydigt siger, at samfundet slår hårdt ned på salg af hård narkotika, og det er jeg fuldt tilfreds med,« lyder det fra specialanklager hos NSK Morten Rasmussen i en pressemeddelelse.

Foruden fængselsstraffen – hvoraf tre år er inkluderet som reststraf fra en tidligere sag – har den 40-årige fået konfiskeret 862.000 kroner fra udbyttet af salget.

Kvinden, som også er en del af sagen, blev i juli idømt 11 års fængsel.

For retten tilstod hun opbevaring af 15 kilo kokain og to kilo heroin.