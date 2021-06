Hvis du besøgte B.T. mandag eller tirsdag, har du sandsynligvis læst om ét helt specifikt blåt hus i Sverige.

Et hus, som en række danskere husker helt særligt.

Og selvom huset er ganske nydeligt og udstråler svensk charme, har det bestemt ikke indprentet sig som et positivt minde hos de ovenstående danskere.

Nej, for huset minder dem om, at det var det sidste, de så, før de i deres bil blev ramt af en flyvende sten eller anden genstand på vej til Ystad.

B.T. har bragt utallige vidnesbyrd om de mange stenangreb, men det område omkring det blå hus er det eneste sted, der er gået igen flere gange.

Sådan så Jørgen Eskildsens rude ud efter, han var blevet ramt tæt på det blå hus Vis mere Sådan så Jørgen Eskildsens rude ud efter, han var blevet ramt tæt på det blå hus

Derfor valgte B.T. torsdag at starte bilen og tage op til huset, der ligger 20 kilometer fra Ystad.

På vejen derop er der ingen tvivl om, at det svenske politi nu tager stenangrebene meget alvorligt.

Ved nærmest hver en afkørsel på E65 holder ikoniske hvid-, blå- og gulfarvede 'polisen-biler', hvor betjente er klar til at trykke på speederen, hvis en anmeldelse indløber.

En time efter afgangen fra København tager B.T.s bil en afkørsel til venstre for at komme ind til det blå hus.

Man skal køre omkring 50 meter på en grusvej for at havne foran en gammeldags postkasse, men da vi banker på døren, er der ingen reaktion.

Men det er heller ikke det mest interessante.

De personer, der har nævnt huset over for B.T., mener nemlig, at de først blev ramt, da de havde passeret det blå hus, og på Google Maps kan man da også se, at der omkring 15 meter fra huset er en slags hul i buskene, som giver et udkig direkte ud til E65-vejen.

Her er flere af danskerne blevet ramt af flyvende sten eller andre objekter. Foto: Google Maps Vis mere Her er flere af danskerne blevet ramt af flyvende sten eller andre objekter. Foto: Google Maps

Så der går B.T. hen.

Fra bagsiden kræver det, at du passerer et autoværn, hvorefter du kommer ind til de træer og buske, der adskiller sidevejen og den store E65-motortrakfikvej.

Og derinde er der én særlig ting, der fanger vores blik.

Tre til fire meter inde ligger der nemlig en stor bunke sten.

Nogle er så store, at de slet ikke passer på vidnernes beskrivelser. Men graver du lidt, finder du sten på størrelse med en knytnæve, og det er præcis dem, en række danskere er blevet ramt af.

Stenene ligger placeret lige foran det sted, hvor du kan kigge ud mod E65-vejen, og det betyder med andre ord, at du kan tage en sten i hånden, træde to skridt frem, og så kan du se de biler, der fra cirka 50 meters afstand kommer nærmere.

Det kan altså tyde på, at det her er et af de steder, hvor der er blevet affyret sten mod danske bilister, og det er da også noget, der fanger det svenske politis interesse.

Er du blevet ramt af en sten eller anden genstand på E65 eller vejene omkring? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Sådan så forruden ud, efter at Carsten Petersen og hustruen var blevet ramt af en sten eller en anden genstand. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så forruden ud, efter at Carsten Petersen og hustruen var blevet ramt af en sten eller en anden genstand. Foto: Privatfoto

For B.T.s journalister er nærmest kun trådt et par skridt ud fra buskadset, da en politibil kommer kørende ind på grusvejen.

»Hej, hvad laver I her? Vi er blevet ringet op af nogen, der bor i nærheden, som er nervøse,« siger den mandlige politibetjent.

Vi introducerer os og forklarer om stenene, mens han lytter interesseret.

»Det er helt okay. Held og lykke,« siger han og retter blikket mod det sted, som B.T. har udpeget.

Politibetjenten bruger 30 sekunder inde ved stenene, går hen til sin bil, siger noget i sin politiradio og kører så væk.

Men så kommer der en ny bil, og den drejer ind ved det blå hus.

Det viser sig at være sønnen til det ægtepar, som ejer huset. Han skal slå deres græs i dagens anledning.

»54!?,« siger han med en nærmest chokeret stemme, da B.T. præsenterer ham for morgenens tal over anmeldelser.

Sønnen fortæller, at hans forældre meget sjældent er hjemme, og så er han lettere forundret, da B.T. fortæller, at flere har oplevet at blive angrebet få meter fra husets grund, og at der ligger en masse sten derovre.

»Okay,« siger han og går i gang med at slå græsset.

Herefter vender B.T. bilen og retter kursen mod København, hvorfra vi får fat på det svenske politi igen.

De oplyser, at anmeldelsestallet nu er 60, og så tager de med glæde imod oplysningen om stenene ved det blå hus.

»Så snart, vi har lagt på, går jeg videre med det, du lige har fortalt,« siger Ewa Gun-Westford, der er talsperson hos Region Syd hos det svenske politi.