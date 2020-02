I kampen mod den åbenlyse hashhandel på Christiania går politiet nu for alvor efter køberne af hash og joints.

Det fortæller vicepolitiinspektør i Københavns Politi Lars O. Karlsen.

»Vi går efter køberne flere gange ugentligt. Vi går efter køberne for at få dem til at holde sig væk fra det bande- og rockerstyrede narkotikamarked på Christiania,« siger han.

Fredag foretog Københavns Politi en storstilet aktion i Pusher Street, hvor målet særligt var køberne af fristadens marihuana-produkter.

To af de sigtede blev desuden fundet i besiddelse af en ulovlig kniv og en peberspray #politidk https://t.co/XWElAAcFpw — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) February 3, 2020

I alt 88 hashrygere fik beslaglagt deres indkøbte røgvarer og sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Blandt de sigtede er syv personer, der alle er under 18 år.

»Narkohandlerne er ligeglade med, hvem de sælger deres narkotika til, om det er turister, misbrugere, gymnasieelever eller børn. I fredags var der to 15-årige, tre 16-årige og tre 17-årige blandt køberne. Det understreger, at narkohandlernes fokus er profit og intet andet,« siger Lars O. Karlsen.

Han er tilfreds med fredagens aktion, som førte til et usædvanligt højt antal sigtede:

»88 på to timer er relativt mange. Vi udskriver bøderne i bestræbelæserne på at fortælle køberne, at det er risikofyldt at købe hash af narkohandlerne på Christiania,« siger han.

Straf for besiddelse af hash Besiddelse af under 9,9 gram hash regnes for besiddelse til eget forbrug og straffes med bøde. Første gang: 2000 kroner. Anden gang: 3000 kroner. Tredje gang: 4000 kroner. Besiddelse af mere end 10 gram regnes for besiddelse til videresalg og kan straffes med fængsel. Straffen for videresalg af under 10 kilo går fra 10 dages hæfte op til fire måneder i gentagelsestilfælde.

Indsatsen mod køberne står ifølge vicepolitiinspektøren ikke alene, men er en del af en samlet strategi, hvor det gælder om at stresse hashmarkedet så meget som muligt.

»Det er en del af en strategi, at vi går efter købere, sælgere og leverandører. I fredags gik vi efter køberne, men i den forgangne uge har vores indsats også budt på rydninger af hashboderne samt anholdelser af 25 narkohandlere, hvoraf 10 blev varetægtsfængslet,« fortæller Lars O. Karlsen.

De 88 personer, der blev antruffet af politiet i fredags, kan se frem til en bøde på flere tusinde kroner.

Derudover bliver to personer sigtet for at være i besiddelse af en ulovlig kniv og en peberspray.