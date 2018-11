Opdatering kl. 14.30: Skaderne efter gasudslippet er nu udbredret.

Et gasudslip i Bagsværd generer både naboerne og trafikanterne i Bagsværd nordvest for København.

'Umiddelbart ingen fare, men man rådes til at holde døre og vinduer lukket i området for at undgå ubehag,' skriver politiet på Twitter.

Udslippet har forårsaget, at vejene omkring krydset Vadstrupvej og Krogshøjvej er spærret.

Politiet såvel som Beredskab Øst arbejder stadig på stedet.

Opdatering på brud på gasledning. Der arbejdes fortsat på stedet, og der er fortsat afspærret omkring krydset Vadstrupvej og Krogshøjvej. Umiddelbart ingen fare, men man rådes til at holde døre og vinduer lukket i området for at undgå ubehag #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) November 5, 2018

Gasudslip i #Bagsværd. Krydset Vadstrupvej og Krogshøjvej spærret. Vi er på stedet sammen med @VestegnsPoliti og sikre. #berosdk pic.twitter.com/LiA8aTYqC0 — Beredskab Øst (@BeredskabOest) November 5, 2018