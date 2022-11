Lyt til artiklen

Tirsdag formiddag er der sket et gasudslip i Hvidovre.

Derfor er Hovedstadens Beredskab og Københavns Vestegns Politi til stede ved Gammel Køge Landevej.

»Vi er i gang med at evakuere i en radius af 500 meter og har afspærret et stort område,« siger Torben Wittendorf, vagtchef hos Københavns Vestegns Politi.

Klokken 11:29 oplyser Københavns Vestegns Politi, at det var et gasudslip i et jordrør, der var årsagen, og at man har ophævet alle afspærringer.

Politiet fik anmeldelsen klokken 10:29.