En gasledning på Hovedvejen i Osted er blevet gravet over.

Derfor har politiet afspærret Hovedvejen og det gælder 200 meter på hver side af nr. 113.

Det bekræfter politiet til B.T.

»Der er direkte hul nede i gasledningen og vi skal have sat en klemme på,« forklarer vagtchefen og fortsætter:

»Der har været en form for gravearbejde på adressen og det har forårsaget et hul i gasledningen.«

Politiet oplyser, at brandvæsnet også er på stedet for at assistere med at få lukket hullet.

Der oplyses yderligere, at der ikke er fare for omkringliggende huse og der er heller ikke behov for en evakuering.

Politiet har ikke oplyst, hvornår man forventer at være færdige.

P4 Trafik København og Sjælland melder om, at man skal bruge alternative ruter.

'Der er spærret på Rute 14 i Osted mellem Bregnetvedvej og Byvejen. Det skulle være muligt at benytte begge veje som en alternativ rute. Alfarvejen kan også benyttes, hvis du kører i retning mod Roskilde.'

B.T. følger sagen.