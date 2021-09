En gasledning er tirsdag blevet gravet over ved Roskilde på Sjælland.

Det betyder lige nu en større udrykning ved et byggeri på Bryggervangen i Ågerup, der ligger nord for byen.

Det er Midt- og Vestsjællands Politi, som har beskrevet situationen i et tweet.

Her kan man læse, at der lige nu er evakuering i gang på stedet.

Både politi og redning er lige nu på stedet, hvor der arbejdes.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver, at man skal blive væk fra området og følge politiets anvisninger.

Hele tweetet lyder som følger:

'Gasudslip Roskilde: En gasledning er blevet gravet over i forbindelse med et byggeri på Bryggerbakken i Ågerup, Roskilde. Politi og redning er på stedet for at evakuere området. Følg politiets anvisninger og bliv væk fra området. Giv plads til redningsindsatsen.'

Opdateres ...