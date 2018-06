Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Politiet og redningsmandskabet tog ingen chancer, da der lørdag eftermiddag blev meldt om en gas-eksplosion i en beboelsesejendom i Randers.

Kort efter var der fyldt godt op med udrykningskøretøjer med både politifolk og Falck-reddere foran etageejendommene på R. Hougårdsvej.



»Vi fik via 112 en melding om en form for gas-eksplosion kl. 16.05. Det viser sig, at der har været tale om en mindre eksplosion i en lejlighed, som sandsynligvis har været forårsaget af noget lightergas. Heldigvis var skaderne ved eksplosionen ikke voldsomme. En 21-årig mand var blevet forbrændt på hænder og fødder, og han blev bragt på sygehuset,« oplyser vagtchef Peter Hallstrøm fra Østjyllands Politi til BT.

»Da vi fandt ud af, hvad der reelt var sket derude, kunne vi drosle udrykningen noget ned. Vi har dog endnu ikke helt klarhed over de nærmere omstændigheder ved eksplosionen, hvor den forbrændte person var den eneste, der befandt sig i lejligheden. Hvad han har lavet med den lightergas står fortsat lidt hen i det uvisse,« tilføjer vagtchefen.