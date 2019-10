En episode med en stor mængde unge 'gangstere' var tæt på at udvikle sig voldsomt mandag aften i Holstebro.

Men hurtig tænkning fra lokale betjente fik sat en stopper for de unges 'trælse' adfærd.

Situationen udspillede sig mandag omkring klokken 21.50 ved Spar på Døesvej i den vestjyske by.

Her var politiet ifølge Dagbladet Holstebro-Struer rykket ud, da der var meldinger om en hætteklædt mand i området.

Da politiet ankom til stedet, fandt de da også en 16-årig fyr med en hættetrøje.

Med sig havde den unge mand en bjælke på godt en meter, der var spids i den ene ende. På bjælken var skrevet 'Mr. Loco'. Det kan på dansk oversættes til 'Hr. Sindssyg'.

Det fik politiet til at sigte den unge mand for at overtræde våbenloven.

Men historien var nærmest ikke begyndt på dette tidspunkt.

For da betjentene stod med den bjælke-bærende 16-årige, dukkede en stribe unge personer op og konfronterede politiet.

»Der kommer en 15-20 unge mennesker over og har en 'træls' opførsel over for politiet. De filmer og går meget tæt på politiet,« siger politikommissær ved lokalpolitiet i Holstebro, Knud Lauridsen til Dagbladet Holstebro-Struer.

Den truende adfærd fik politiet til at bede de unge om at holde afstand. Ellers ville de tage hundene i spil.

På et tidspunkt under konfrontationen får de 15-20 unge mænd, som vurderes til at være i alderen 15-18 år, fortalt politiet, at de er fra en bande ved navn GBB.

Det er en forkortelse for Gangsters Behind Bronx, forklarede de unge.

Inden episoden udviklede sig yderligere, formåede betjentene på stedet dog at få hjælp fra en uventet kant.

På et tidspunkt kommer politiet i kontakt med en af de unge mænds mor. Hun var behjælpelig med at afmontere den tilspidsede situation, skriver mediet.

Nu skal Midt- og Vestjyllands Politi se nærmere på, om forsamlingen af unge mænd er noget, der skal bruges yderligere ressourcer på i fremtiden.