Den tidligere kommunalpolitiker Per Zeidler skal endnu engang i retten for at have arrangeret nye sexorgier med prostituerede. Denne gang i Nordjylland.

Og når der står igen, er det fordi, at Per Zeidler i 2017 blev kendt som Gangbang-politikeren, der stod bag en lang række gangbangs. Så mange, at han i maj sidste år blev dømt seks måneders betinget fængsel for rufferi for hele 73 gangbangs.

Og nu er den tidligere byrådspolitiker fra Syddjurs Kommune så igang igen. Denne gang også med en tiltale for rufferi. Det skriver Nordjyske.

Tiltalen lyder nærmere bestemt på, at Per Zeidler skulle have tjent penge på at arrangere mindst seks sexorgier med prostituerede i Nordjylland.

Det viser et anklageskrift, som Nordjyske har fået aktindsigt i.

Så da Per Zeidler i 2017 blev smidt ud af byrådet og flyttede til Hadsund, har han altså taget sin ulovlige forretning med.

De nye gangbangs, som Per Zeidler er tiltalt for at stå bag og tjene penge på, skulle være fundet sted på en adresse i Skelund ved Hadsund. - Med undtagelse af et enkelt gangbang.

Disse gangbangs skulle ifølge anklageskriftet være fundet sted fra 24. maj 2019. Altså kun otte dage efter, han blev dømt seks måneders betinget fængsel for rufferi.

Her har Per Zeidler hen over sommeren i år og frem til 30. august arrangeret mindst seks sexorgier, hvor han har hyret flere kvinder fra sexbranchen og inviteret mænd fra sit private kundekartotek til at deltage - mod betaling.

Og det er netop betalingen, der gør det til rufferi. Når Per Zeidler er blevet dømt for rufferi, betyder det nemlig, at han har tjent penge på, at andre prostituerer sig. Det står i straffeloven paragraf 233 stk. 1. - og det er altså ulovligt i Danmark.

Ifølge anklageskriftet har eks-politikeren tjent i alt 13.320 kroner svarende til 20 procent af den samlede omsætning.

Denne gang går anklagemyndigheden efter en ubetinget fængselsstsraf. Bliver han dømt igen, kan han nemlig ikke undgå at komme i fængsel. Som betingelse i sidste års dom lød det nemlig, at han skulle holde sig på måtten i to år.

Rufferi kan dog give op til hele fire års fængsel.