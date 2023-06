Flere badegæster så pludselig en mand gå rundt med en pistol på stranden.

Flere kontaktede derfor forståelig nok politiet.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Episoden fandt sted på den populære aarhusianske strand Den Permanente mandag.

Ifølge Århus Stiftstidende gik anmeldelsen på, at manden havde en guldpistol siddende i bukselinningen på ryggen.

Det syn gjorde en del gæster bange.

Østjyllands Politi sendte betjente ud på stranden, hvor den 34-årige mand nu havde puttet pistolen i sin rygsæk.

Han forklarede, at det drejede sig om en lighter, der lignede en pistol

Manden blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at have udvist uanstændig opførsel, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden.