Hvis ikke gæsterne på luksushotellet Villa Copenhagen - der forleden slog dørene op i København - allerede var vågne denne søndag morgen, så blev de i hvert fald hurtigt vækket.

En brandalarm gik nemlig i gang på hotellet, så alle skulle evakueres.

Det fortæller den vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Michael Jonsen, til B.T.

»Vi er kørt til en automatisk brandalarm dernede, hvor det viser sig at være et sprinklerhoved, der er gået i gang, så der er lidt vand dernede, som vi samler op,« siger han og fortsætter:

»Der er ikke ildebrand.«

Hovedstadens Beredskab rykkede ud til hotellet klokken 08:17, og alle gæsterne blev evakueret, så de måtte stå ude på gaden.

»Det (at evakuere, red.) gør man helt automatisk ved sådan en brandalarm. Så er der en procudere for, at indtil man finder ud af, hvad der er sket dernede, så evakuerer man bygningen. Sådan er det i hvert fald ved langt de fleste brandalarmer. Og det har man også gjort her, indtil man konstaterer, om det brænder et sted,« forklarer Michael Jonsen.

»Men jeg kan ikke forestille mig, at de kommer til at stå derude i særlig lang tid.«