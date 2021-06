En gæstedagplejer er blevet anholdt og sigtet for at have forvoldt en etårig piges død.

Det skriver TV Midtvest.

Sagen er efterhånden lidt over halvandet år gammel, hvor den lille pige døde på Århus Universitetshospital natten til 29. november 2019.

Dagen inden var hun blevet passet af en gæstedagplejer i Herning Kommune, fordi hendes normale dagplejer havde ferie.

Nu mener politiet ifølge TV Midtvest, at gæstedagplejeren havde rusket pigen, slået hende med en stump genstand og måske også havde slået hendes hoved mod noget. Hun er sigtet for 'særlig grov vold med døden til følge'.

Det fremgår videre, at den etårige pige havde knoglebrud i nakken, flere kraniebrud og blødninger i hjernen. Det viste obduktionen.

Gæstedagplejeren blev anholdt torsdag. Fredags fremstilles hun i grundlovsforhør bag lukkede døre.

Hun nægter sig skyldig.

Allerede kort efter hændelsen kom det frem, at den etårige pige blev dårlig, mens hun opholdt sig hos gæstedagplejeren. Derfor blev hun først indlagt på hospitalet i Herning, men blev siden overført til det større hospital i Aarhus.

»Det er en dybt ulykkelig og tragisk sag. Vi har brugt dagen i dag på at få vendt hver en sten for at få afklaret, hvad der er sket i den tid, hvor barnet har været i vores varetægt,« lød det dengang fra Jørn Thomsen, leder af Center for børn og læring i Herning Kommune.