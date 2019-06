To yngre mænd havde fundet det perfekte offer til et gaderøveri. Troede de. I stedet fik de sig noget af en overraskelse.

Natten til søndag overfaldt de to røvere en 32-årig mand på Kløvermosevej i den centrale del af Odense, men de endte med selv at få tæv.

Det skriver Fyns Politi i deres weekendrapport.

Det mislykkede overfald fandt sted klokken 02.45 natten til søndag.

Gerningsmændene, der var af anden etnisk herkomst end dansk, nærmede sig deres offer i en mørk bil.

Herefter steg de ud og forsøgte at frarøve den 32-åriges mobiltelefon. Da han nægtede at udlevere den, tildelte de to yngre mænd ham flere knytnæveslag, men det fik ham ikke til at rette sig efter overfaldsmændenes krav.

Tværtimod.

I stedet gik den 32-årige til modangreb. Med et slag direkte på kæben fik han den ene af overfaldsmændene til at falde omkuld.

Det fik medgerningsmanden til at samle ham op og slæbe ham tilbage til bilen.

Derefter kørte de to overfaldsmænd væk med uforrettet sag.

Fyns Politi leder stadig efter de to overfaldsmænd. Ifølge offeret kørte de i en mørk bil, som formentlig var en Honda Civic.

Har du har oplysninger i sagen, skal du kontakte Fyns Politi på telefon 114.