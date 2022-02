En lørdag aften i februar blev en patrulje fra Københavns Vestegns Politi mødt af et bizart syn på Frederikssundmotorvejen.

På en strækning på omtrent 100 meter samt på tilkørselsvejene var trafikken gået i stå. Helt i stå. Men der var ikke sket et uheld, der kunne forklare køen.

I stedet kunne politiet på begyndelsen af selve motorvejen ved Tværvej konstatere, at der allerforrest holdt biler i to rækker og ventede. Ventede på, at det blev deres tur til at køre om kap.

Et gaderæs var i gang.

Foran bilrækkerne stod en ung mand og vinkede bilerne frem to og to. Med armbevægelser gav han tegn til start. Og så accelererede bilerne ellers ud af motorvejen med høj fart.

I nødsporet, som også blev brugt til parkering, stod omtrent 30 publikummer og betragtede ræset.

Det var dog kun, indtil de mange involverede fik øje på politiet.

Flere flygtede fra stedet, men en færdselsbetjent fik pågrebet den såkaldte starter – den 19-årige mand, der styrede gaderæset.

Han blev straks sigtet for medvirken til kap- og væddeløbskørsel på en offentlig vej, som kan koste op til 20 dage bag tremmer, fordi paragraffen er omfattet af skærpelserne for vanvidskørsel.

»Vi fortsætter vores indsatser mod ulovlige gaderæs på offentlige veje, og vi tager reglerne om vanvidskørsel i anvendelse, hvis det er muligt.«

»Det gælder både over for dem, der kører, men også dem, som bistår med at afvikle et gaderæs,« siger leder af færdselsafdelingen, politikommissær Claus Stoltenberg, Københavns Vestegns Politi.

Den 19-årige erkendte sigtelsen og afventer nu politiets vurdering af, om der er grundlag til at rejse tiltale.