Fra de eksklusive lejligheder i det nyopførte velhaverkvarter på Aarhus Ø kan beboerne spejde ud over det solbeskinnede og glinsende hav i Aarhusbugten.

Men retter de samme beboere blikket ned mod asfalten mellem de arkitekttegnede bygninger, så er der ved aftentide sandsynlighed for at se en muskelbil accelerere voldsomt ned ad vejen.

For hasarderet kørsel og bilfester er igen i år en plage for de lokale. Det sker ifølge en beboer på Aarhus Ø, hver gang det bliver sommer.

Så snart det bliver godt vejr, møder ukendte bilister op i deres hurtige køretøjer til gene for mange, der bor i det ellers lukkede område.

»Nogle er meget generet af det. Når sommeren begynder, sker der noget næsten hver aften,« siger 29-årige Christina Hansen.

En videooptagelse fra maj 2019 viser, hvordan fire BMW'er på skift laver såkaldte donuts på Bernhard Jensens Boulevard, der løber centralt i hele halvøens længde.

Nyetablerede vejbump og blomsterkummer i beton placeret på spærrefladen begrænser nu de allerfarligste udfoldelser i bilerne. Men beboerne er fortsat generet af støj og korte, men hastige accelerationer fra muskelbilerne.

Derfor er der oprettet en underskriftindsamling, og politi og kommune er råbt op.

Teknik- og miljørådmanden i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), mødtes i sidste uge med 100 af bydelens beboere for at høre om deres oplevelser.

Han erkender, at der fortsat er problemer på Aarhus Ø trods forhindringer på asfalten i form af vejbump.

»Der skal ikke meget vejbane til for at kunne accelerere fra 0 til 100 kilometer i timen i store, hurtige biler,« siger han og fortæller, at han agter at få bugt med problemet.

»Der er en lille gruppe af unge mennesker, som ikke formår at opføre sig ordentligt. Det, vi kan gøre noget ved, skal vi gribe ind over for,« siger Bünyamin Simsek.

En arbejdsgruppe er nu nedsat, hvor politi og kommune skal vurdere, hvilke tiltag der skal iværksættes.

Dytter for at irritere

I foråret, da 'sæsonen' begyndte igen, og naboerne endnu en gang kunne konstatere ræs i gaderne, lød det i Aarhus Stiftstidende.

»Vi havde håbet på, at problemerne havde været anderledes i år, og vi har givet det chancen. Men vi kan konstatere, at når solen kommer frem, så er problemerne opstået igen. Derfor er vi skredet ind, og vi kigger derfor sammen med kommunen på nogle permanente løsninger,« sagde politiinspektør Martin Løye.

Bünyamin Simsek fortæller, at de unge lovbrydere lader til at have indledt en konflikt med beboerne på Aarhus Ø. Antageligt som en reaktion på, at politi, politikere og presse har fokuseret på problemet.



»De dytter og larmer. Det er klart og tydeligt, at de gør det for at irritere,« siger han

Ifølge Christina Hansen er situationen dog blevet bedre.

»Tidligere kunne jeg også blive lidt utryg af det, men jeg er ikke så generet af det længere.«

»Jeg har vænnet mig til det, og politiet er også begyndt at komme oftere,« siger hun.