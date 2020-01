Det ligner optagelser fra borgerkrigen i Syrien, men videoen ovenfor er optaget midt i København.

Holmbladsgade på Amager er en af Københavns livlige gader med adskillige cafeer, specialforretninger og et kulturhus. Men hver nytårsaften forvandles gaden til en krigszone, hvor grupper af unge skyder efter hinanden med bomberør.

Skyderierne er blevet så voldsomme, at børnefamilier ikke længere tør gå på gaden og skyde nytåret ind. Det fortæller Christian, der bor i Holmbladsgade sammen med sin kæreste og et-årige søn.

»Det er det samme hvert år. De står og skyder efter hinanden fra hvert deres gadehjørne,« siger Christian, der har optaget en video af de unges skyderier, som du kan se øverst i denne artikel.

I år begyndte de ifølge Christian at kaste med kanonslag omkring klokken 20:00. Skyderierne fortsatte hele aftenenen og kulminerede efter midnat, hvor Holmbladsgade blev forvandlet til en veritabel krigszone.

En video som Christian har optaget fra sit vindue et kvarter inde i 2020 viser, hvordan to grupper kæmper fra hus til hus med bomberør. Vildfarne skud farer i alle retninger og rammer både fortovet og husfacaderne.

Christian fortæller, at de vilde fyrværkeri-kampe forhindrede børnefamilier i at gå på gaden og fejre nytår i fred og fordragelighed.

»Der var to-tre børnefamilier nede på gaden, men de holdt sig mest inde i opgangen og de var hurtigt væk igen,« fortæller han.

I dagene op til nytår har B.T. kunnet fortælle den ene historie efter den anden om hensynsløs og farlig affyring af fyrværkeri. Flere steder i landet er brandfolk blevet beskudt med fyrværkeri efter at være rykket ud til påsatte containerbrande.

En video viser, hvordan en tilfældig cyklist blev ramt af fyrværkeri på Nørrebro i København. Men Nørrebro er tilsyneladende ikke det eneste sted, hvor trafikanter er i fare for at blive ramt af fyrværkeri.

En buschauffør skriver i Facebook-gruppen 'Amager', at Amagerbrogade var værre end Nørrebro omkring midnat. Over for B.T. fortæller han, at et kanonslag landede foran hans bus, og at han måtte vente med at køre videre til det eksploderede.

I kommentarer til hans opslag fortæller flere andre om vanvittige scener med fyrværkeri på Amager, hvor der blandt andet bliver skudt mod altaner.

Christian fortæller, at han har set flere busser og cyklister blive ramt af fyrværkeri. Politiet har flere gange været forbi Holmbladsgade, men de har ikke været i stand til at sætte en effektiv stopper for skyderierne.

»Politiet var forbi flere gange, og når de kom blev der stille. Men så snart de var kørt, begyndte de at skyde efter hinanden igen,« fortæller Christian.

Hans lille familie fejrede selv en stille nytårsaften, og han havde ikke det store behov for at gå på gaden og skyde af. Men i de kommende år vil de voldsomme skyderier blive et problem for ham.

»Lige nu er det nok for min søn at stå i vinduet og se på det flotte fyrværkeri, men om nogle år vil vi gerne ned på gaden og kaste med et par knaldperler. Det kan vi ikke, sådan som tingene er nu. Min kæreste har sagt, at hvis det bliver ved, så må vi finde et andet sted at bo,« siger han.