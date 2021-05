Sent tirsdag aften blev en kvinde overfaldet på Nørregade i Horsens.

Ifølge Horsens Folkeblad kom hun gående fra Kattesund mod Mælketorvet kort før midnat, da hun blev trukket ind i en port kort før Graven.

Her forsøgte to mænd at forulempe hende.

Heldigvis var kvinden i stand til at forsvare sig, og det lykkedes hende at slippe fri og flygte.

Politiet søger nu vidner, der kan have set noget mistænkelig omkring gerningstidspunktet.

»I den forbindelse søger vi vidner, der kan have set to mænd følge efter en kvinde på Nørregade. Det er angiveligt to unge mænd, men vi har ikke noget brugbart signalement endnu,« siger Jørn Bystrup, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til avisen.

Kvinden har været gennem forskellige undersøgelser, men skal afhøres igen i løbet af onsdagen.

På grund af efterforskningen er der tidligt onsdag morgen spærret langs fortovet på teatersiden af Nørregade fra teatret og ned til avisens lokaler.