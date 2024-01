Familien til den myrdet kvinde har tilbudt 40.000 britiske pund til ejeren af den gård, hvor hendes lig måske ligger begravet.

Til gengæld for det store pengebeløb håber familien på at få lov til at grave efter hendes lig.

Det skriver Sky News.

Kvinden, Muriel McKay, blev kidnappet og dræbt for 54 år siden i det østlige England. Hendes lig er aldrig blevet fundet.

Det er ikke første gang, familien finder pengepungen frem for at skabe fremdrift i opklaringen af hendes forsvinden.

Beløbet på 40.000 britiske pund, der svarer til omkring 350.000 danske kroner, er det samme som familien tidligere har tilbudt McKays morder, for at få ham til at fortælle, hvad han havde gjort af liget.

Nizamodeen Hosein, der er dømt for mordet på McKay, afviste at tage imod pengene, men han fortalte familien, hvor liget lå begravet 'for at få ro i sindet', som han selv forklarede det.

I den forbindelse oplyste Muriel McKays morder, at liget er gravet ned på en gård i Hertfordshire i Storbritannien.

Og nu har familien altså tilbudt gårdens ejer det samme store pengebeløb i håb om at få tilladelse til at lede efter McKays lig.

Familien har også tidligere forsøgt at få adgang til gården uden held.

Gårdejerne har tidligere tilladt det britiske politi at gennemsøge et mindre område på gården. Det bar dog ikke frugt.

McKays familie mener, at det var den forkerte del af gården, som politiet på det tidspunkt undersøgte.

Nizamodeen Hosein blev sammen med sin bror dømt for kidnapningen og mordet på Muriel McKay tilbage i 1970.

Hendes mand Alick McKay var på det tidspunkt souschef for mediemogulen Rupert Murdoch.

Hosein-brødrene havde egentlig til hensigt at kidnappe Rupert Murdochs daværende kone Anna, men kidnappede altså Muriel McKay ved en fejl.

Brødrene blev dømt for mordet på hende tilbage i 1970.