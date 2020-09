Natten til fredag har der været brand i en gårdbygning i Skave ved Holstebro.

En beboer og en brandmand er kørt på skadestuen.

Det fortæller vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Beboeren er kørt til tjek for røgforgiftning, da han af flere omgange løb ind i huset for at prøve at redde ejendele.

Brandmanden har angiveligt fået bygningsdele ned over sig, men politiet kender ikke til hans tilstand.

Årsagen til branden er endnu ukendt, men den skulle være startet i den nordøstlige del af bygningen, hvor der skulle være gået ild i noget høloft.

Anmeldelsen kom ind klokken 00.30.

Branden er blevet slukket. Politiet og brandvæsenet er ikke længere på adressen.

Politiet ved endnu ikke, hvilke skader ejendommen har fået som følge af branden.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Beredskabsstyrelsen.

Opdateres...