En brand i et maskinhus på en gård ved Brande udvikler lige nu kraftig røg.

Derfor beder politiet folk om at holde sig væk.

Det skriver Herning Folkeblad.

Omkring klokken 7.30 rykkede Brand&Redning MidtVest ud til en gård på Sandfeldvej ved Brande, hvor der var gået ild i et maskinhus.

Maskinhuset står i flammer, og branden udvikler kraftig røg, siger indsatsleder på stedet, Bjarne Gregersen til avisen.

»Det er en meget voldsom brand, som vi endnu ikke ved, hvordan er opstået. Det er i et maskinhus, så der er ingen far for hverken mennesker eller dyr, og der er heller ingen risiko for, at branden spreder sig til de omkringliggende arealer. Det er der styr.«

Indsatslederen tilføjer, at brandfolkene frygter en mulig eksplosion og derfor tager deres forholdsregler.

B.T. følger sagen.