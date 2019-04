En person bliver behandlet, efter at vedkommende blev udsat for røg under en brand i en gård ved Helsinge.

En voldsom brand er tirsdag eftermiddag brudt ud på en gård på Nellerødvej ved Helsinge.

En person fra stedet er sendt til behandling, efter vedkommende er blevet udsat for røg, oplyser Nordsjællands Politi.

- Bygningen er overtændt, lyder meldingen fra vagtchefen.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet klokken 13.35, og politiet melder, at der ikke er yderligere tilskadekomne.

Gården huser ikke større husdyrhold.

/ritzau/